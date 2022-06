Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne pridobil skoraj odstotek

Ljubljana, 1. junija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil 0,92 odstotka vrednosti. Indeks so nad gladino potisnile Krkine delnice, ki so zaenkrat pridobile 1,82 odstotka. Ob enoodstotni rasti so bile najprometnejše Petrolove delnice; z njimi so vlagatelji doslej opravili za skoraj 200.000 evrov poslov.