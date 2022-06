Z lesenim kijem nad policistko in policista

Novo mesto, 1. junija - Policijo so v torek okoli 21.30 poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Novega mesta, kjer naj bi opit kršitelj razbijal po hiši in ustrahoval družino. Ko sta na kraj prispela policista, 36-letnik ni upošteval njunih ukazov, naj preneha in je z lesenim kijem, s katerim je prej razbijal stekla, hodil proti njima in jima grozil.