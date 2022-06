V Črnomlju želijo okrepiti turistično ponudbo

Črnomelj, 5. junija - Občina Črnomelj namerava s projektom Po poteh skrivnostnega obiskovalca, s katerim se poteguje za državna razpisna sredstva, dopolniti in trajnostno preoblikovati črnomaljsko turistično infrastrukturo. Naložbo so ocenili na nekaj več kot 450.000 evrov, pri čemer si Črnomaljci nekaj več kot 210.000 evrov obetajo iz sklada za okrevanje in odpornost.