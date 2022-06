Policisti pridržali dva voznika, ki sta nezakonito prevažala tujce

Ljubljana/Murska Sobota, 1. junija - Policisti so v minulih dneh obravnavali dva primera prevažanja tujcev, za katere so ugotovili, da so nezakonito prestopili državno mejo. Prvo vozilo so pregledali na enem od počivališč na primorski avtocesti, voznik pa je romunski državljan. Drugo vozilo, za volanom je bil državljan Ukrajine, so ustavili v Prlekiji.