V CD predstavitev kantavtorskega projekta Urške Supej in Maše But

Ljubljana, 1. junija - Kitaristka Urška Supej in vokalistka Maša But bosta v Klubu Cankarjevega doma (CD) ob 20.30 predstavili kantavtorski projekt 3:rma, ki gradi most med glasbo in poezijo v jazzovski, pop in folk preobleki. Na albumu se dotikata tematik, kot so feminizem, brezizhodna razmerja in vera.