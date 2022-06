Irena Šinko - kmetijska ministrica s široko paleto izkušenj v panogi

Ljubljana, 1. junija - Nova ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko na položaj prihaja s široko paleto izkušenj v panogi. Njeno izbiro so predstavniki kmetov pozdravili, prav zanje se bo, kot je dejala na zaslišanju pred matičnim odborom DZ, zavzemala, želi si dvigniti njihov ugled. Podpira trajnostno kmetijstvo ter krepitev podeželja in samooskrbe.