Oglaševalec leta 2021 je Mercator

Ljubljana, 1. junija - Naziv Oglaševalec leta 2021, ki ga podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica, je prejelo podjetje Mercator. Kot so zapisali v zbornici, so Mercatorjev komunikacijski odtis lani zaznamovali številni prepoznavni projekti, kot so kampanje Moje znamke, Radi imamo domače in večkrat nagrajeni Mali šef Slovenije.