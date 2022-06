Umrla je režiserka radijskih iger Rosanda Sajko Korun

Ljubljana, 1. junija - Na svojem domu v Ljubljani je v torek umrla Rosanda Sajko Korun, režiserka več kot 400 radijskih iger za otroke in odrasle ter teoretičarka in raziskovalka radiofonskega zvoka, so sporočili iz kroga družine. Bila je prejemnica več nagrad, Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) ji je lani namenilo priznanje zlati glas za življenjsko delo.