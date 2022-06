Velenje kandidira za evropsko nagrado zeleni list

Velenje, 4. junija - Velenjska občina se je zaradi uspešne okoljske sanacije v preteklosti in aktivnosti, ki jih na področju varstva okolja in ohranjanja narave izvaja tudi danes, prijavila na razpis za podelitev nagrade zeleni list. S to nagrado Evropska komisija priznava pomembno vlogo, ki jo imajo lokalne skupnosti pri izboljšanju kakovosti okolja.