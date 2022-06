Đoković in Nadal skeptična do poznih terminov

Pariz, 1. junija - Srb Novak Đoković in Španec Rafael Nadal sta na tiskovnih konferencah okrcala organizatorje odprtega prvenstva Francije zaradi večernih terminov dvobojev in posledično prepoznih zaključkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nadal je Đokovića ugnal po štirih nizih in nekaj več kot štirih urah dvoboja, ki se je končal nekaj po 1. uri ponoči.