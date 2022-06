V Avstriji v pretežni meri odpravili obvezno nošenje mask

Dunaj, 1. junija - V severni sosedi so zaradi vse manjšega števila okužb s covidom-19 sprostili obveznost nošenja mask. Z izjemo Dunaja jih tako od danes ni več treba nositi v trgovinah in javnem prometu. Tudi obveznega cepljenja proti covidu-19 v Avstriji čez poletje ne bo. Maske ostajajo obvezne le v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše.