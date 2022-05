Čez sito pristojnih odborov še zadnji ministrski kandidati

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 31. maja - Pristojni parlamentarni odbori so po današnjih zaslišanjih zeleno luč prižgali še zadnjim kandidatom za ministre, in sicer za kmetijstvo Ireni Šinko, za infrastrukturo Bojanu Kumru, za delo Luki Mescu, za kulturo Asti Vrečko in za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. O listi ministrskih kandidatov bo DZ odločal na izredni seji v sredo.