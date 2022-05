Voditelji EU za ukrepanje na področju diverzifikacije virov energije

Bruselj, 31. maja - Vrh Evropske unije se je danes v Bruslju zavezal k ukrepanju na področju diverzifikacije virov energije, okrepitve uporabe obnovljivih virov energije, varčevanja z energijo in tudi pri investicijah v infrastrukturo. Obenem so se voditelji članic unije strinjali, da pri porabi za obrambo ne gre samo za to, da se troši več, ampak tudi bolje.