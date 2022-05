Kandidat za ministra za delo Mesec prepričal pristojni odbor DZ

Ljubljana, 31. maja - Kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je prestal zaslišanje na odboru DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Podprlo ga je 10 poslancev, proti so bili štirje. Napovedal je boj zoper revščino, prekarnost in zbirokratiziranost socialne države, med drugim pa večkrat odgovarjal na temo pokojnin.