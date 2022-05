Radgoni čezmejno sodelovanje nadgrajujeta še z dvema projektoma

Radgona, 31. maja - Slovenska in avstrijska Radgona sta danes postavili nov mejnik uspešnega sodelovanja. Župana Karl Lautner in Stanislav Rojko sta podpisala sporazum o čezmejnem ukrepanju enot zaščite in reševanja kot zadnji del projekta Sodelovanje/Co_Operation ter listino o nameri ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).