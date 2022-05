Sume zlorab pri uveljavljanju pravic zdravstvenega varstva bi bilo treba predati inšpekciji ali policiji

Ljubljana, 31. maja - Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega varstva ljudje opozarjajo tudi na zlorabe in kršitve zaradi neizvajanja zapisanega, ugotavljajo na uradu varuha človekovih pravic. Po mnenju varuha in zastopnikov pacientovih pravic, kjer izkoriščanje stisk ljudi obžalujejo, bi bilo treba sume tovrstnih zlorab predati inšpekciji in policiji.