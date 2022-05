Vreme: Zvečer posamezne plohe ali nevihte

Ljubljana, 31. maja - Zvečer bodo še posamezne plohe ali nevihte, ponoči in zjutraj bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo dopoldne povečini sončno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bodo znova nastale posamezne plohe ali nevihte. V soboto bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Iznad severovzhodne Evrope sega proti Alpam oslabljena vremenska fronta. S šibkim jugozahodnim vetrom priteka nad naše kraje postopno toplejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo ob severnem Jadranu prevladovalo sončno vreme. Drugod bo delno jasno, popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte.