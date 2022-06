Na morju pred Koprom danes čistilna akcija

Koper, 5. junija - Pred svetovnim dnevom oceanov, 8. junijem, bo danes na obali med Koprom in Izolo potekala lokalna čistilna okoljevarstvena akcija Skupaj očistimo našo obalo. Pripravlja jo društvo Naredimo nekaj za naravo. Odpadke bodo med koprsko mestno plažo in mejo z izolsko občino pobirali na kopnem, na vodi s supi in pod vodno gladino.