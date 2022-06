Uroš Brežan - z upornostjo nad okoljske in prostorske izzive

Ljubljana, 1. junija - Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se na ministrski stolček seli z mesta župana Občine Tolmin. Med lastnostmi, ki mu bodo v pomoč pri opravljanju ministrske funkcije, med drugim izpostavlja "vztrajnost in puntarsko upornost", napoveduje sodelovanje s civilno družbo in iskanje širšega družbenega konsenza.