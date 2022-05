Na Ljubljanski borzi največ prometa s Petrolovimi delnicami

Ljubljana, 31. maja - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes gibali neenotno, pri čemer je indeks SBI TOP izgubil 0,54 odstotka. Borzni posredniki so ustvarili za 3,26 milijona evrov prometa, največ s Petrolovimi delnicami, ki so se pocenile najbolj med vsemi blue chipi (-2,16 odstotka). Na drugi strani so se najbolj podražile delnice Save Re.