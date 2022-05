Močan veter v Vipavski dolini uničil del letošnjih češenj

Vipavska dolina, 31. maja - V zgornji Vipavski dolini se je letos obetala izjemna letina češenj, vendar je že dozorele ob koncu tedna oklestila in poškodovala močna burja. Najhuje je pihala v soboto in nedeljo, ko je poleg dozorelih češenj polomila in na tla zmetala tudi marsikatero vejo in mladiko. Sadjarji sicer pričakujejo, da si bodo nedozorele češnje še opomogle.