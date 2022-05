IO OKS sprejel potrdila za obravnavo na skupščini

Ljubljana, 31. maja - Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je tudi na današnji seji govoril o predlogu sprememb svojih pravil in jih tokrat potrdil. Med novostmi je uvedba obvezne 20-odstotne kvote za ženske najmanj v IO, za ostale organe se to spodbuja in postopoma uvede do leta 2026. Eden od podpredsednikov bo predstavnik športnikov.