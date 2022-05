Kandidat za ministra za okolje in prostor Brežan s podporo pristojnega odbora DZ

Ljubljana, 31. maja - Kandidat za ministra za okolje in prostor Uroš Brežan je prejel podporo odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo devet članov odbora, proti takemu sklepu so bili štirje. Brežanova državna sekretarja bosta sicer Uroš Vajgl in Matej Skočir.