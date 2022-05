Za gibanje Zdrava družba neupravičenost do sredstev državnega proračuna diskriminatorna

Ljubljana, 31. maja - Gibanje Zdrava družba, ki jo je na volitvah v DZ podprlo 1,76 odstotka volivcev, ne bo upravičeno do finančnih sredstev iz državnega proračuna. Skladno z zakonom so do njih namreč upravičene le politične stranke, ki jih podpre najmanj odstotek volivcev, ne pa tudi nestrankarske liste. V gibanju menijo, da gre za diskriminacijo skupine državljanov.