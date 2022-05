Pri Mladinski knjigi pet novih knjig za mlade bralce

Ljubljana, 31. maja - Pri Mladinska knjigi je izšlo pet novosti za mlade. John Green in David Levithan sta združila moči v romanu Will Grayson, Will Grayson, izpod peresa moskovske pisateljice Darje Docuk je roman Glas. Renjin dnevnik prinaša zapis poljske Judinje Renie Spiegel. Davorka Štefanec je napisala roman Strašilka, roman Senca in kost je delo Leigh Bardugo.