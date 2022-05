Med hišno preiskavo zasegli drogo in predmete za gojenje

Murska Sobota, 31. maja - Soboški policisti so v nedeljo med hišno preiskavo pri 41-letniku iz Gornjih Petrovcev odkrili posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. Zasegli so mu 70 sadik velikosti 5 do 90 centimetrov, okrog 300 gramov posušenih rastlinskih delcev v vakumsko zapakirani vrečki in predmete za pridelavo in gojenje.