SNG Maribor s Clugovim baletom Peer Gynt na gostovanju v Bonnu

Bonn, 1. junija - Balet SNG Maribor te dni gostuje v Bonnu, kjer bo drevi in v četrtek v znameniti operni hiši Gledališča Bonn na nabrežju reke Ren uprizorilo sodobni balet Edwarda Cluga Peer Gynt, so sporočili iz SNG Maribor. Celovečerni pripovedni balet s koreografsko zgodbo o človeku, ki niha med sanjami in realnostjo, je gostoval že na več uglednih tujih odrih.