Ljubljana, 31. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare vozil oviran promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani (pet kilometrov) ter na koncu primorske hitre ceste med Izolo in Jagodjem v obe smeri.