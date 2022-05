SBI TOP uvodoma ob pol odstotka

Ljubljana, 31. maja - Ljubljanska borza je današnji trgovalni dan začela v negativnem območju. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil skoraj pol odstotka, pri čemer ga navzdol potiskajo delnice NLB, Petrola in Telekoma Slovenije. Prve izgubljajo več kot dva odstotka, druge prek odstotek in pol, tretje pa nekaj manj kot odstotek. Največ zanimanja je za Petrolove delnice.