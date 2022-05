WHO: Zaradi tobačne industrije letno osem milijonov smrti

Ženeva, 31. maja - Zaradi tobačne industrije vsako leto umre več kot osem milijonov ljudi, je ob današnjem Svetovnem dnevu brez tobaka sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Večino okoljskih stroškov nosijo države z nizkimi in srednjimi dohodki, kjer se voda in kmetijska zemljišča uporabljajo za gojenje tobačnih rastlin namesto za pridelavo hrane.