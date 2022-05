Irena Šinko uspešno čez zaslišanje pred odborom

Ljubljana, 31. maja - Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je uspešno prestala zaslišanje pred odborom DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, štirje so bili proti. Člane odbora so med drugim zanimali konkretni predlogi glede regulacije cen in glede samooskrbe.