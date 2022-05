Velenjski svetniki potrdili višje cene zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Velenje, 31. maja - Velenjski svetniki so danes med drugim potrdili, da cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za letos znaša 0,21 evra za kilogram, cena zbiranja in odvoza biorazgradljivih odpadkov pa je postavljena pri 0,14 evra za kilogram. Cene so višje kot lani, po besedah direktorja družbe Pup-Saubermacher Janeza Herodeža je to posledica dražjih energentov.