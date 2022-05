Poleti bo Air France iz Ljubljane v Pariz letel dvakrat dnevno

Brnik, 31. maja - Francoski letalski prevoznik Air France z današnjim dnem povečuje obseg letov med Ljubljano in Parizom. V poletnih mesecih bodo potniki z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana na letališče Charles de Gaulle lahko leteli dvakrat dnevno, in sicer bosta na voljo jutranji in popoldanski let.