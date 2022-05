Po več kot dveh letih končan dolg niz ukrepov za zajezitev epidemije covida-19

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 31. maja - Več kot dve leti po pojavu covida-19 in sprejetju prvih protikoronskih ukrepov v Sloveniji so danes prenehali veljati še zadnji omejevalni ukrepi. Vlada je večino sprejemala z odloki. Mnoge je ustavno sodišče spoznalo za neskladne z ustavo, sprožili pa so tudi ene hujših protestov doslej. STA objavlja kronologijo dogajanja.