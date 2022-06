Več tisoč posajenih sadik ohranja biotsko raznovrstnost ob Dravi

Maribor, 4. junija - Partnerji v okviru projekta zaDravo so z zasaditvijo več kot 24.000 sadik avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst izboljšali življenjski prostor številnim vrstam ptic in opraševalcem. Zasadili so jih na območju Natura 2000 v občinah Starše, Duplek, Markovci, Gorišnica, Ormož in Središče ob Dravi.