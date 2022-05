Vreme: Pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Ljubljana, 31. maja - Danes bo na severovzhodu delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko popoldne nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo dopoldne povečini sončno. Popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bodo znova nastale posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Iznad severovzhodne Evrope sega proti Alpam oslabljena vremenska fronta. S šibkim jugozahodnim vetrom priteka nad naše kraje postopno toplejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu in v krajih vzhodno od nas delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe, ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas tudi nevihte. V sredo bo ob severnem Jadranu prevladovalo sončno vreme. Drugod bo delno jasno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta.

Biovreme: Danes bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje ljudi. Občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V sredo bo obremenitev nekoliko popustila.