Vrh EU za finančno pomoč Ukrajini v višini do devet milijard evrov

Bruselj, 31. maja - Voditelji držav članic EU so na vrhu v Bruslju podprli makrofinančno pomoč Ukrajini v višini do devet milijard evrov. Komisija bo sicer predlog glede te pomoči še predstavila. Predsedniki vlad in držav članic pa so podprli tudi idejo za vzpostavitev platforme za obnovo Ukrajine.