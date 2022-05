Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 5.)

Ljubljana, 30. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je v 109. letu starosti umrl slovenski pisatelj Boris Pahor. Poročale so tudi o besedah kandidatke za ministrico za zunanje zadeve Tanje Fajon, ki je danes dejala, da Slovenija podpira vstop Hrvaške v schengen. Pisale so tudi o odpravi vseh epidemioloških ukrepov v Sloveniji.