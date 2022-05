Dnevnik o gostinstvu in turizmu (31. 5.)

Ljubljana, 30. maja - Tatjana Pihlar v komentarju Zaposleni bežijo iz gostinstva piše o gostinstvu in turizmu v Sloveniji. Kuharjev in natakarjev ni, to delo jih ne zanima niti, če jim zanj ponudijo bajno plačilo. Vrstoletni prezirljiv odnos lastnikov do delavcev v gostinstvu in turizmu je naredil svoje, piko na i pa je dodala še epidemija covida-19, piše avtor.