Vlada potrdila investicije v domove v Trebnjem, Novi Gorici, Radovljici in na Ravnah na Koroškem

Ljubljana/Ravne na Koroškem/Trebnje/Nova Gorica/Radovljica, 30. maja - Vlada je v načrt razvojnih programom 2022-2025 uvrstila več investicij v domove. Nadzidava in preureditev doma v Trebnjem, preureditev trakta in ureditev dnevnega centra v Novi Gorici ter prenova trakta in zamenjava dvigal v radovljiškem domu so skupaj ocenjene na skoraj 10 milijonov evrov. V načrtu pa je še gradnja centra KO-RA Ravne na Koroškem.