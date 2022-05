London/Frankfurt/Pariz, 30. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Za današnji optimizem so poskrbele novice o omilitvi strogih protikoronskih ukrepov v Šanghaju in Pekingu, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, tudi evro se je okrepil.