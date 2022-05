Dalmacijo zajelo silovito neurje

Split, 30. maja - Del Hrvaške je danes spet zajelo neurje, ki so ga spremljali močno deževje, toča in silovit veter, poročajo hrvaški mediji. Tokrat je bila na udaru hrvaška obala, predvsem Dalmacija. Na Jadranski magistrali so policisti na območju Kaštela v splitsko-dalmatinski županiji zaradi velike količine dežja preusmerjali promet na druge ceste.