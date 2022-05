Sprejeli izhodišča strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstva

Ljubljana, 30. maja - Zdravstveni svet ministrstva za zdravje je potrdil izhodišča strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstva do leta 2031, ki jo je pripravila delovna skupina, so sporočili z ministrstva za zdravje. Dokument med drugim predvideva vzpostavitev prenovljenega sistema nujne medicinske pomoči (NMP) in uvedbo podeželskih ambulant.