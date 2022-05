Občino Borovnico bo do volitev vodil Črnilogar

Borovnica, 30. maja - Župan Borovnice Bojan Čebela, ki bo v poslanskih klopeh nadomestil predsednika Gibanja Svoboda in novoizvoljenega predsednika vlade Roberta Goloba, je za podžupana imenoval občinskega svetnika Petra Črnilogarja, ki bo občino vodil do lokalnih volitev novembra, so za STA povedali na občini.