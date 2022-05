V Kopru že 13. konferenca o suicidologiji

Koper, 31. maja - V Kopru bo danes in v sredo potekala 13. mednarodna konferenca o suicidologijo Triple i. Program bo vključeval predavanja uglednih raziskovalcev in drugih strokovnjakov s področja suicidologije z vsega sveta. Po napovedih organizatorjev bodo naslovili tako teorijo in raziskave kot tudi preprečevanje in intervencije v primeru samomorov.