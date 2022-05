Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke in Triglava

Ljubljana, 30. maja - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes opravili za 798.550 evrov poslov, največ z delnicami Krke, ki so se podražile za 1,84 odstotka, in delnicami Zavarovalnice Triglav, ki so šle navzgor za odstotek. Podražile so se vse pomembnejše delnice, razen delnic Cinkarne. Indeks SBI TOP se je dvignil za 1,74 odstotka.