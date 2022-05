V CD Compagnie Maguy Marin s predstavo May B

Ljubljana, 31. maja - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi gostovala plesna skupina Compagnie Maguy Marin s predstavo May B. Kot so zapisali v CD, je Maguy Marin za May B izumila gibanje, ki je na meji gledališkega in plesnega medija. Delo za zbor plesalcev se navdihuje v literaturi Samuela Becketta.