Začenja se gradnja kolesarske povezave med Lenartom in Jurovskim dolom

Lenart, 30. maja - Župana Lenarta Janez Kramberger in Svetega Jurija Peter Škrlec sta s članom uprave podjetja Pomgrad Borisom Sapačem danes podpisala pogodbo za gradnjo dobrih pet kilometrov dolge kolesarske povezave na območju Slovenskih goric med središčem Lenarta in Jurovskim Dolom. Gradnja se bodo pričela junija, končana pa bo do konca maja prihodnje leto.