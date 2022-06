Emilija Stojmenova Duh - strokovnjakinja za IKT v vodenje slovenske digitalne preobrazbe

Ljubljana, 1. junija - Emilijo Stojmenovo Duh, izredno profesorico na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in nekdanjo direktorico Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenija, v času intenzivne digitalizacije gospodarstva in družbe čaka veliko dela. Med drugim napoveduje analizo trenutnega stanja digitalne preobrazbe Slovenije in zmanjšanje digitalnega razkoraka.