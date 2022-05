Župančičeva nagrada za življenjsko delo kiparju Matjažu Počivavšku

Ljubljana, 30. maja - Znani so prejemniki Župančičevih nagrad za leto 2022, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana na področju umetnosti. Za življenjsko delo jo bo prejel akademski kipar Matjaž Počivavšek. Nagrade za dveletno ustvarjanje prejmejo igralka in literatka Saša Pavček, filmska in gledališka ustvarjalka Tijana Zinajić ter glasbenik Tomaž Grom.